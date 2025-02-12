شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: الاقتصاد السعودي تخطى مرحلة مهمة في رحلة التنوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير الاستثمار م. خالد الفالح: إن الاقتصاد السعودي تخطى مرحلة مهمة في رحلة التنوع، متوقعا أن يصل حجم استثمارات القطاع الخاص في السعودية إلى 1.2 تريليون ريال.
وأضاف الفالح خلال جلسة حوارية في النسخة الثالثة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن 600 شركة عالمية افتتحت مقراتها الإقليمية في الرياض.
وأشار إلى أن عدد رخص الاستثمار المسجلة في السعودية وصل إلى حوالي 40 ألف رخصة، لافتا إلى أن 52% من الأنشطة الاقتصادية في السعودية غير نفطية.
وأفاد الوزير، بأن صندوق الاستثمارات العامة أصبح الصندوق المثالي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن دول عالمية تسعى لتأسيس صناديق سيادية مستلهمة تجربة صندوق الاستثمارات العامة كنموذج ناجح.
وأضاف الفالح خلال جلسة حوارية في النسخة الثالثة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن 600 شركة عالمية افتتحت مقراتها الإقليمية في الرياض.
وأشار إلى أن عدد رخص الاستثمار المسجلة في السعودية وصل إلى حوالي 40 ألف رخصة، لافتا إلى أن 52% من الأنشطة الاقتصادية في السعودية غير نفطية.
وأفاد الوزير، بأن صندوق الاستثمارات العامة أصبح الصندوق المثالي على مستوى العالم، مشيرا إلى أن دول عالمية تسعى لتأسيس صناديق سيادية مستلهمة تجربة صندوق الاستثمارات العامة كنموذج ناجح.