شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4075 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 4657.25 جنيه للبيع، و4628.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 4269 جنيها للبيع، و4242.75 جنيه للشراء. عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 4075 جنيها للبيع، و4050 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأربعاء، 3492.75 جنيه للبيع، و3471.5 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأربعاء، 2716.75 جنيه للبيع، و2700 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2328.5 جنيه للبيع، و2314.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأربعاء: 32600 جنيه للبيع، و32400 جنيه للشراء.