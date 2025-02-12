شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق تداول سهم «تهامة» لجلسة واحدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية اتخاذ 3 إجراءات ضد شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، نظرا لعدم التزامها بإعلان القوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وقالت تداول: إن الإجراءات جاءت استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.
وأضافت أن الإجراءات تشمل:
1. تعليق تداول سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الأربعاء 1446/08/13هـ الموافق 2025/02/12م.
2. يستأنف تداول سهم الشركة لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الخميس 1446/08/14هـ الموافق 2025/02/13م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 1446/09/13هـ الموافق 2025/03/13م.
3. في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 1446/09/16هـ الموافق 2025/03/16م حتى إعلانها عن القوائم المالية.
وقالت تداول: إن الإجراءات جاءت استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.
وأضافت أن الإجراءات تشمل:
1. تعليق تداول سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الأربعاء 1446/08/13هـ الموافق 2025/02/12م.
2. يستأنف تداول سهم الشركة لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الخميس 1446/08/14هـ الموافق 2025/02/13م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 1446/09/13هـ الموافق 2025/03/13م.
3. في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 1446/09/16هـ الموافق 2025/03/16م حتى إعلانها عن القوائم المالية.