شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «أمريكانا» 39% إلى 595.34 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وأوصى مجلس الإدارة، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2024.

وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 126.987 مليون دولار، بما يعادل 477.882 مليون ريال.

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 8,398,633,100، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع (0.0569 ريال)، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 75.4%.

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت بإعلان تاريخ اجتماع الجمعية العامة، وتاريخ التوزيع لاحقا. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة أمريكانا للمطاعم العالمية (بي إل سي) في 2024 بنسبة 38.8% إلى 595.346 مليون ريال، مقابل 972.998 مليون ريال في عام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، جاء تراجع صافي الربح، متأثراً بانخفاض الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وزيادة رسوم الاستهلاك بسبب افتتاح المتاجر الجديدة وتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.وأوصى مجلس الإدارة، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2024.وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع 126.987 مليون دولار، بما يعادل 477.882 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 8,398,633,100، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع (0.0569 ريال)، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 75.4%.وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.ونوهت بإعلان تاريخ اجتماع الجمعية العامة، وتاريخ التوزيع لاحقا.