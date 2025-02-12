شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الاتحاد العربي يستعرض أحدث التقنيات والحلول المستدامة للكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية وزارة الطاقة، انطلق في الرياض المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية، ومناقشة التحديات والفرص التي يواجهها القطاع.

بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والحلول المستدامة في مجالات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها.

ورفع مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء م. ناصر القحطاني، في كلمة بهذه المناسبة، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، على الدعم والرعاية اللذين يحظيان بهما قطاع الطاقة في المملكة.

إثراء قطاع الطاقة

وأشاد م. ناصر القحطاني بمتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، برعاية الوزارة للمؤتمر الذي يعقد لأول مرة في الرياض لتحقيق الأهداف المشتركة بين الدول العربية في مجال الكهرباء، الذي يأتي ضمن أهداف الوزارة لإثراء هذا القطاع الحيوي وتطوير المنظومات الكهربائية العربية، في ظل اهتمام المملكة بمواكبة التقدم العالمي في المجالات كافة.

وقال: المملكة تعمل حاليًا على تنفيذ مشاريع كبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتوسعها، ضمن رؤية المملكة 2030، لتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، ويستهدف مزيج الطاقة بحلول عام 2030، الوصول إلى سعات إنتاج الكهرباء تصل إلى 50% لكل من الطاقة المتجددة والغاز.



استعراض أحدث الابتكارات

وأشار إلى أن ذلك سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وإزاحة أكثر من مليون برميل نفط مكافئ يوميًا، وزيادة أمن إمدادات الطاقة الكهربائية، والإسهام في خفض الانبعاثات، ورفع نسبة المحتوى المحلي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء رئيس المؤتمر م. خالد بن سالم الغامدي، أن هذه النسخة تشكل منصة حيوية لمناقشة أبرز التطورات في مجال الطاقة الكهربائية، وتستعرض أحدث الابتكارات التي تسهم في تحسين البنية التحتية، وتعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية في العالم العربي.

ويشمل المؤتمر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، إضافة إلى معرض مصاحب يستعرض أحدث التقنيات والحلول في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن يسهم المؤتمر في وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي.



تعزيز التكامل العربي

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد رئيس الاتحاد العربي للكهرباء م. طارق همان، أهمية هذا المؤتمر في تبادل الخبرات، وتعزيز التكامل بين الدول العربية في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى دور الدول الأعضاء في دعم الجهود التي تسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز كفاءة الطاقة.

يُذكر أن المؤتمر ينظمه الاتحاد العربي للكهرباء بالمشاركة مع الشركة السعودية للكهرباء، ويناقش جهود دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الكهربائية العربية، وأثر البرامج المناخية على أنظمة الشبكات، ودور الابتكار والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة في القطاع، والسياسات والتشريعات التنظيمية للربط الكهربائي العربي، بحضور مسؤولين وخبراء ومختصين في القطاع الكهربائي من مختلف الدول العربية.