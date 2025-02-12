شكرا لقرائتكم خبر عن «ملان» تعين «يقين كابيتال» مستشارا ماليا لزيادة رأس المال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عينت شركة ملان لمنتجات الحديد، شركة يقين المالية (يقين كابيتال) مستشارا ماليا لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعوديةفي 13 أكتوبر 2024، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 26,600,000 ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

