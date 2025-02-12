شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتريون» توقع عقد إيجار لتقديم خدمات تموين الطائرات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كاتريون للتموين القابضة (كاتريون)، أمس، عقد إيجار مع شركة مطارات جدة (شركة ذات مسؤولية محدودة شخص واحد).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بموجب العقد تستأجر شركة كاتريون موقع لغرض تقديم خدماتها وأنشطتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وبحسب الشركة تبلغ مدة العقد 15 سنة، وبقيمة إيجارية تتمثل في حد أدنى مضمون أو رسوم متغيرة بنسبة 3.5% تتصاعد سنوياً حتى تصل إلى %5.5 من إجمالي إيرادات خدمات تموين الطائرات المقدمة من العين المؤجرة أيهما أعلى.
ويأتي هذا العقد ضمن جهود شركة كاتريون لدعم خطط ومبادئ الإستدامة التي تعمل عليها، وبما يتماشى مع التزايد المستمر لحركة المسافرين والرحلات الجوية، وتفعيلاً لدور الشركة الريادي في صناعة خدمات الطيران بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن قيمة العقد: حد أدنى مضمون أو رسوم متغيرة بنسبة 3.5% تتصاعد سنوياً حتى تصل إلى 5.5% من إجمالي إيرادات خدمات تموين الطائرات المقدمة من العين المؤجرة أيهما أعلى.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بموجب العقد تستأجر شركة كاتريون موقع لغرض تقديم خدماتها وأنشطتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
وبحسب الشركة تبلغ مدة العقد 15 سنة، وبقيمة إيجارية تتمثل في حد أدنى مضمون أو رسوم متغيرة بنسبة 3.5% تتصاعد سنوياً حتى تصل إلى %5.5 من إجمالي إيرادات خدمات تموين الطائرات المقدمة من العين المؤجرة أيهما أعلى.
ويأتي هذا العقد ضمن جهود شركة كاتريون لدعم خطط ومبادئ الإستدامة التي تعمل عليها، وبما يتماشى مع التزايد المستمر لحركة المسافرين والرحلات الجوية، وتفعيلاً لدور الشركة الريادي في صناعة خدمات الطيران بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن قيمة العقد: حد أدنى مضمون أو رسوم متغيرة بنسبة 3.5% تتصاعد سنوياً حتى تصل إلى 5.5% من إجمالي إيرادات خدمات تموين الطائرات المقدمة من العين المؤجرة أيهما أعلى.