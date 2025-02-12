شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ«باتك» توقع عقد حراسات أمنية لقطار الحرمين بـ96 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، توقيع عقد الحراسات الأمنية لقطار الحرمين السريع والدوريات الأمنية بين الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" (إحدى الشركات التابعة لباتك) مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ96.192 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 36 شهرا.
وأضافت أن العقد يتضمن: تقديم خدمات الامن الصناعي على المرافق وتقديم الدوريات الأمنية على امتداد الخطوط الحديدية مابين مكة المكرمة والمدنية المنورة مرورا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفقا لخطة العمل المعتمدة من الشركة السعودية للخطوط الحديدية ووفقاً لمتطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي وعلى مدار الساعة وطوال مدة العقد لجميع المواقع المحددة.
ويشمل العقد تأمين العناصر المدربة والمؤهلة والمعدات والأجهزة والأدوات ومدة التنفيذ 36 شهرا.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة بداية من النصف الأول من عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ96.192 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 36 شهرا.
وأضافت أن العقد يتضمن: تقديم خدمات الامن الصناعي على المرافق وتقديم الدوريات الأمنية على امتداد الخطوط الحديدية مابين مكة المكرمة والمدنية المنورة مرورا بجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفقا لخطة العمل المعتمدة من الشركة السعودية للخطوط الحديدية ووفقاً لمتطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي وعلى مدار الساعة وطوال مدة العقد لجميع المواقع المحددة.
ويشمل العقد تأمين العناصر المدربة والمؤهلة والمعدات والأجهزة والأدوات ومدة التنفيذ 36 شهرا.
وتوقعت أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة بداية من النصف الأول من عام 2025م.