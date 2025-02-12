شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ«باتك» توقع عقد حراسات أمنية لقطار الحرمين بـ96 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية