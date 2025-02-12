شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 12-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الريال القطرى فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دورى على مدار اليوم الأربعاء لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.81جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.90جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.90جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.89جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.83جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.



