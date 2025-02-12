شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-2-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-2-2025 ارتفاعه أمام الجنيه المصري، فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.39 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم الأربعاء حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.40 جنيه للشراء و50.50 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.40 جنيه 50.50 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.



