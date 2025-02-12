شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025 فى البحرين عيار 24 بـ 35.075 دينار والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به"، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 34.925 دينار

عيار 22 سجل 32.000 دينار

عيار 21 سجل 30.550 دينار

عيار 18 سجل 26.200 دينار

عيار 14 سجل 20.375 دينار

عيار 12 سجل 17.450 دينار

الاونصة 1086.100 دينار

الجنيه الذهب 244.425 دينار

الأونصة بالدولار 2888.59 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.