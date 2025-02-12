الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025 فى البحرين عيار 24 بـ 35.075 دينار

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025 فى البحرين عيار 24 بـ 35.075 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام شقويرى

الأربعاء، 12 فبراير 2025 10:00 ص

تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به"، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين


أسعار الذهب في البحرين

 

عيار  24 سجل      34.925 دينار
عيار 22 سجل       32.000 دينار
عيار 21 سجل       30.550 دينار
عيار 18 سجل       26.200 دينار
عيار 14 سجل       20.375 دينار
عيار 12 سجل       17.450 دينار
الاونصة     1086.100 دينار
الجنيه الذهب      244.425 دينار
الأونصة بالدولار  2888.59 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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