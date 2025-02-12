شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-2-2025 فى البحرين عيار 24 بـ 35.075 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام شقويرىالأربعاء، 12 فبراير 2025 10:00 ص
تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به"، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 34.925 دينار
عيار 22 سجل 32.000 دينار
عيار 21 سجل 30.550 دينار
عيار 18 سجل 26.200 دينار
عيار 14 سجل 20.375 دينار
عيار 12 سجل 17.450 دينار
الاونصة 1086.100 دينار
الجنيه الذهب 244.425 دينار
الأونصة بالدولار 2888.59 دولار
وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.
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