شكرا لقرائتكم خبر عن «تام التنموية» تتلقى أمر شراء من جهة حكومية بـ24.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة تام التنموية، أمس، أمر شراء لمشروع بقيمة 24 مليون و998 ألف ريال، وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية، والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول في 24 مارس 2024م، وكانت بقيمة إجمالية 200 مليون ريال
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن مدة المشروع 12 شهرا، وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية، والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول في 24 مارس 2024م، وكانت بقيمة إجمالية 200 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن مدة المشروع 12 شهرا، وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية، والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول في 24 مارس 2024م، وكانت بقيمة إجمالية 200 مليون ريال.