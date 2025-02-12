الاقتصاد

«تام التنموية» تتلقى أمر شراء من جهة حكومية بـ24.9 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«تام التنموية» تتلقى أمر شراء من جهة حكومية بـ24.9 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن «تام التنموية» تتلقى أمر شراء من جهة حكومية بـ24.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة تام التنموية، أمس، أمر شراء لمشروع بقيمة 24 مليون و998 ألف ريال، وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية، والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول في 24 مارس 2024م، وكانت بقيمة إجمالية 200 مليون ريال
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، فإن مدة المشروع 12 شهرا، وذلك ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية، والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول في 24 مارس 2024م، وكانت بقيمة إجمالية 200 مليون ريال.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا