شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك الاستثمار تحذر: رسوم ترامب قد تعرقل نمو أوروبا في 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال كبار المحللين في وول ستريت إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تعرقل نمو أوروبا في عام 2025. ويتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.7% فقط، وهو أقل كثيرا من توقعات البنك المركزي الأوروبي الأخيرة، وفق ما ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية. قطاعات تحت تهديد ترامب تواجه قطاعات رئيسية مثل السيارات والأدوية مخاطر في حين قد لا يوفر اليورو المتراجع الدعم اللازم.

قد تضرب موجة جديدة من عدم اليقين التجاري الاقتصاد الأوروبي الراكد بالفعل حيث أثارت البنوك الاستثمارية الأمريكية مخاوف بشأن الرسوم الجمركية المحتملة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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مع تراجع توقعات النمو في منطقة اليورو وتعرض أرباح الشركات للضغوط، يعتقد المحللون أن الأسواق يجب أن تستعد لعام 2025 غير المؤكد.

وأشار خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس و"جي بي مورجان" في تقارير مختلفة إلى أن خطر التعريفات الجمركية - إلى جانب الانتقام الأوروبي المحتمل - قد يؤثر بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو. مخاوف من رسوم ترامب في حين لم يكن الاتحاد الأوروبي مدرجًا في الجولة الأولى من الرسوم الجمركية الأمريكية التي أثرت على المكسيك وكندا والصين اقترح الرئيس دونالد ترامب أن الاتحاد بالنظر إلى فائضه التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، قد يكون التالي.

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توقع بنك "جولدمان ساكس" نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.7% في عام 2025 وهو أقل بشكل ملحوظ من التقديرات البالغة 1% وتوقعات البنك المركزي الأوروبي البالغة 1.1% في ديسمبر.

وقال سفين جاري ستين كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي في جولدمان ساكس :"إن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى محو 1% من نمو منطقة اليورو".

وإلى جانب الناتج المحلي الإجمالي، قد تتعرض أرباح الشركات الأوروبية لضغوط أيضا.

يتوقع فريق الأسهم في جولدمان ساكس نمو أرباح الأسهم الأوروبية بنسبة 3% فقط في عام 2025 وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات الذي بلغ 8%.

وقال الفريق: "ليست التعريفات الجمركية في حد ذاتها هي المهمة بالضرورة بل إن عدم اليقين التجاري هو الذي يهدد النمو الاقتصادي والاستثمار". ما هي القطاعات المهددة برسوم ترامب؟ وتمثل واردات الاتحاد الأوروبي نحو 15% من إجمالي واردات الولايات المتحدة حيث تعد الآلات والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية من بين أهم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة وقد تواجه صناعات رئيسية أخرى بما في ذلك السيارات والمعادن والتكنولوجيا مخاطر جمركية كبيرة.

ويشير محللو جولدمان ساكس إلى أن قطاعات سوق الأوراق المالية ذات الهوامش المرتفعة مثل الرعاية الصحية تميل إلى التأثر بشكل أقل بعدم اليقين التجاري.

وعلى النقيض من ذلك، فإن شركات تصنيع السيارات والأسهم الدورية معرضة للخطر بشكل خاص. استراتيجية أووروبا في حماية اقتصادها بحسب الخبيرة الاقتصادية في بنك "جي بي مورجان" نورا سزينتيفاني فإن "الدوافع والأهداف والتوقيت ومعدلات الرسوم الجمركية غير واضحة".

ومع ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها سترد "بحزم" على أي رسوم جمركية تفرضها الولايات المتحدة.

إذا اتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجيته الانتقامية المستهدفة التي تبناها في عام 2018، فمن المرجح أن يتجنب فرض الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة ولكنه قد يفرض رسوما جمركية ربما تتجاوز 50% على السلع التي تؤثر على قاعدة الناخبين لترامب أكثر من غيرها.