شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء السعودية» تجمع 2.75 مليار دولار من طرح صكوك دولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء انتهاء طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشريحة الأولى 1.5 مليار دولار، والشريحة الثانية (صكوك خضراء) 1.25 مليار دولار.

وأضافت أن العدد الإجمالي للصكوك 13.750 صك، فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، بينما يبلغ عائد الصك 5.225% لشريحة 5 سنوات، و5.489% لشريحة 10 سنوات.

وأوضحت أن من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

