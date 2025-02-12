الاقتصاد

«كهرباء السعودية» تجمع 2.75 مليار دولار من طرح صكوك دولية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«كهرباء السعودية» تجمع 2.75 مليار دولار من طرح صكوك دولية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء انتهاء طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الشريحة الأولى 1.5 مليار دولار، والشريحة الثانية (صكوك خضراء) 1.25 مليار دولار.
وأضافت أن العدد الإجمالي للصكوك 13.750 صك، فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، بينما يبلغ عائد الصك 5.225% لشريحة 5 سنوات، و5.489% لشريحة 10 سنوات.
وأوضحت أن من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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