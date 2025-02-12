شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 -2-2025 فى مصر.. توقعات الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، وذلك في ظل تغيرات مستمرة في مستويات تداولات الذهب عالميا وسط تحرك كبير في أحجام التداول على الذهب في جميع البورصات.

أسعار الذهب في مصر



عيار 24 يسجل 4651 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4070 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3489 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2713 جنيهاً.

الجنيه الذهب 32560 جنيهاً.



وارتفع إجمالي الأصول المدارة لصناديق الذهب العالمية المتداولة في البورصة إلى 294 مليار دولار أمريكي في يناير وارتفعت الحيازات إلى 3523 طنًا.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته

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من جهة أخرى عملت التوترات الجيوسياسية المتزايدة على زيادة الطلب على الذهب، بعد أن طالب ترامب حماس بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين بحلول نهاية هذا الأسبوع، محذرًا من عواقب وخيمة.

هذا ويصدر غدا عن الاقتصاد الأمريكي بيانات التضخم عن شهر يناير، وسط توقعات بأن سياسات ترامب التجارية من شأنها أن تزيد من ضغوط التضخم وهو الأمر الذي قد يدفع البنك الفيدرالي إلى تأجيل عمليات خفض أسعار الفائدة.



الجدير بالذكر أن البنك الفيدرالي قد ثبت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير وأشار إلى تأجيل التفكير في استمرار عمليات خفض الفائدة، بينما قد صرح أعضاء البنك الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي أن تأثير سياسات الرئيس ترامب غير واضحة حتى الآن فيما يتعلق بالنمو والاقتصاد ومستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة.



اعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار العالمية المتداولة في الذهب خلال شهر يناير بمقدار 34.5 طن من الذهب وهو ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، وجاء الارتفاع بقيادة صناديق المنطقة الأوروبية التي شهدت تدفقات داخلة بمقدار 39 طن ذهب، بينما شهدت الصناديق في أمريكا الشمالية تدفقات خارجة بمقدار – 5.9 طن ذهب.

كما ارتفعت أحجام تداول الذهب العالمية بنسبة 20٪ في يناير، مدفوعة بزيادة أحجام التداول في كلا من التداول في البورصات وخارج البورصات.