شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: ارتفاع عدد مستخدمى إنترنت الهاتف المحمول بمصر لـ83.83 مليون عميل والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمرار النمو في أعداد مستخدمي خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مصر، حيث سجلت الاشتراكات لخدمة إنترنت الهاتف المحمول "صوت وبيانات" 83.83 مليون مستخدم بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 83.68 مليون مستخدم بنهاية أكتوبر 2024، مما يعكس زيادة طفيفة تعكس استقرار الطلب على خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

كما ارتفع عدد المشتركين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد مستخدمي إنترنت الهاتف المحمول 76.33 مليون مشترك في نوفمبر 2023، أي بزيادة تجاوزت 7.5 مليون مستخدم خلال عام واحد.

وفيما يتعلق بالاشتراكات النشطة في خدمة إنترنت المحمول للأجهزة غير الهاتفية "بيانات فقط"، سجلت 3.16 مليون مستخدم بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 3.12 مليون مستخدم في أكتوبر 2024، مما يعكس نموًا متواصلًا في استخدام الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، كما شهدت هذه الفئة من الاشتراكات زيادة ملحوظة مقارنة بنوفمبر 2023، حيث بلغ عدد المستخدمين حينها 2.46 مليون مشترك، مما يعني زيادة بأكثر من 700 ألف مستخدم خلال عام.

وتعكس هذه الزيادات المتواصلة توجهًا متناميًا نحو الاعتماد على الإنترنت المحمول كوسيلة رئيسية للاتصال الرقمي في مصر، مدفوعًا بتوسع خدمات الاتصالات وتحسن جودة الشبكات، إلى جانب زيادة انتشار الهواتف الذكية وأجهزة الاتصال المحمولة في مختلف أنحاء البلاد.