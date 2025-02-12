شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا التوسع فى صناعة الأدوية وانعكاسها على السوق المحلى والصادرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالمالأربعاء، 12 فبراير 2025 07:00 ص
إن التوسع في صناعة الأدوية في مصر يحمل العديد من الفوائد على المستويين الاقتصادي والصحي.
فيما يلي 7 مزايا لهذا التوسع وأهميته للمواطن وقيمة الصادرات:أولًا: مزايا التوسع في صناعة الأدوية في مصر
1. تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد
* يؤدي التوسع في صناعة الأدوية إلى تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، مما يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.
2. زيادة فرص العمل
* يساهم نمو قطاع الأدوية في توفير فرص عمل جديدة، سواء في التصنيع أو البحث والتطوير أو التوزيع، مما يدعم الاقتصاد المحلي.
3. تعزيز الصادرات وزيادة العملة الصعبة
* التوسع في الإنتاج يتيح لمصر زيادة صادراتها الدوائية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز الدخل القومي ويوفر العملة الأجنبية.
4. جذب الاستثمارات الأجنبية
* تطور الصناعة الدوائية يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، سواء في مجال التصنيع أو الأبحاث الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.
5. تحسين مستوى الخدمات الصحية
* التوسع في الصناعة يضمن توفير الأدوية بأسعار مناسبة، مما يساعد في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتوفير العلاجات للمواطنين بأسعار أقل.
6. تطوير البحث العلمي والتكنولوجي
* تشجيع صناعة الأدوية يحفز الاستثمار في البحث العلمي، مما يساعد في تطوير أدوية جديدة محليًا بدلاً من الاعتماد على الشركات العالمية.
7. منافسة الأسواق العالمية
* مع زيادة جودة الأدوية المصرية وتحقيق معايير التصنيع الجيد (GMP)، يمكن للصناعات الدوائية المصرية أن تنافس في الأسواق العالمية، مما يعزز مكانتها دوليًا.ثانيًا: أهمية توفير الأدوية للمواطن المصري
* يضمن التوسع في الصناعة الدوائية توافر الأدوية الأساسية بأسعار مناسبة، مما يقلل من أعباء الاستيراد.
* يدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بتوفير أدوية محلية بأسعار اقتصادية.
* يقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بنقص الأدوية أو ارتفاع أسعارها نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية.ثالثًا: قيمة الصادرات الدوائية المصرية
* سجلت صادرات مصر من الأدوية حوالي 968 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.
* تستهدف الحكومة زيادة الصادرات إلى 2 مليار دولار بحلول 2030 من خلال تطوير الإنتاج وتحسين الجودة.
* الأسواق المستوردة للأدوية المصرية تشمل الدول الأفريقية، العربية، وأوروبا الشرقية.
يعتبر التوسع في صناعة الأدوية خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الدوائي.
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