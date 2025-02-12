شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى محاور رؤية مصر للذكاء الاصطناعى خلال قمة باريس؟.. تعزيز الحوكمة أهمها والان مع تفاصيل الخبر

شارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، في الاجتماع الوزاري التنسيقي لأعضاء الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعي (GPAI) والدول المهتمة، والذي عُقد في باريس على هامش قمة الذكاء الاصطناعي، وخلال كلمته أكد طلعت التزام مصر بتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا، ودعم الابتكار، وتنمية المهارات، وتعزيز الأمن السيبراني لأنظمته.

إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

أوضح طلعت أن مصر أطلقت في يناير الماضي الإصدار الثاني من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد على ستة محاور رئيسية:

الحوكمة: لضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ومعالجة قضايا الشفافية، والتحيز الخوارزمي، وحماية الخصوصية.

حوكمة البيانات: تطوير أطر قوية لضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي للبيانات في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

البنية التحتية: العمل على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

النظام البيئي: دعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

التكنولوجيا: تطوير النماذج والخوارزميات المبتكرة، مثل تطبيقات التعلم العميق، لتعزيز جودة الحياة وتحسين كفاءة القطاعات المختلفة.

تنمية المهارات: من خلال برامج بناء القدرات التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التزام مصر بالحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي

أكد طلعت أن مصر تعمل على تعزيز دورها في المحافل الدولية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنها أول دولة أفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للذكاء الاصطناعي، وتشارك بفاعلية في مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي.

شدد على اهتمام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال على المستويين العربي والأفريقي، من خلال جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

أشار طلعت إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة التحديات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، مثل التحيز الخوارزمي، والشفافية، والمساءلة، بما يتماشى مع المبادرات الدولية في هذا المجال.

أكد أن مصر تعمل على معالجة تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، من خلال تقديم برامج تدريبية تضمن تزويد العاملين بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة متطلبات الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي.

تعزيز الأمن السيبراني في أنظمة الذكاء الاصطناعي

شدد طلعت على أن مصر تهتم بحماية أنظمة الذكاء الاصطناعي من التهديدات الإلكترونية، مع التركيز على حماية الخصوصية ومنع اختراق البيانات.

دعا إلى زيادة الاستثمارات العالمية في الابتكار لمواجهة التحديات المرتبطة بتكاليف تطوير الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأبحاث في هذا المجال داخل أفريقيا والمنطقة العربية.

التعاون الدولي لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي

أكد طلعت التزام مصر بالتعاون الدولي لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا، من خلال العمل مع الشراكة الدولية للذكاء الاصطناعي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على صياغة سياسات تضمن التوازن بين الابتكار والاعتبارات الأخلاقية.