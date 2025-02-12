شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 12 - 2 - 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها، حيث ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 12 - 2 - 2025، فى البنك الأهلى المصرى.



وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.



وجاءت الأسعار كالتالى:

سعر الدولار اليوم

50.4 جنيه للشراء.

50.5 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.87 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.15 جنيه للشراء.

62.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.47 جنيه للشراء.

163.53 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.39 جنيه للشراء.

13.46 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.70 جنيه للشراء.

13.74 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.79 جنيه للشراء.

13.85 جنيه للبيع.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.