شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من سيارات الركوب تسجل 263 مليون دولار نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

حققت واردات مصر من سيارات الركوب تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التى رصدت تطور واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة.

وقدرت بيانات الجهاز، إجمالى واردات مصر من سيارات الركوب بواقع 263 مليون و730 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى عام 2024، ارتفاعا من 237 مليون و562 ألف دولار فى شهر نوفمبر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 26 مليون و168 ألف دولار.

وتعتبر سيارات الركوب ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي سجلت قيمة إجمالية نحو 356 مليون و600 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضى، مقابل نحو 363 مليون و512 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و912 ألف دولار.



وارتفعت قيمة الواردات المصرية بنسبة 3.3%، حيث بلغت 7.27 مليـار دولار خلال شهر نوفمبر 2024، مقابل 7.04 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها الغاز الطبيعى بنسبة 177.6%، يليها سيارات ركوب بنسبة 11%، بالإضافة إلى النحاس ومصنوعاته بنسبة 183.3%، والبترول الخام بنسبــة 271.9%.