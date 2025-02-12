شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار لحظة بلحظة، أمام الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، 12-2-2025 فى البنك المركزى المصرى 50.39 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع.

وسجل بالبنك الأهلى المصرى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.40 جنيه للشراء و50.50 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.40 جنيه 50.50 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.