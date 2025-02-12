شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الأسمنت "رأس الحربة" لزيادة الصادرات لأفريقيا ودول الجوار تزامنا مع عمليات الإعمار والان مع تفاصيل الخبر

تُعدّ صناعة الأسمنت فى مصر من القطاعات الحيوية التى تشهد نموًا ملحوظًا فى الإنتاج والصادرات ولا سيما مع عمليات إعمار دول الجوار منها ليبيا وسوريا وقطاع غزة فور إقرار هدنة مستدامة.

وفق المعلومات بلغ إنتاج مصر من الأسمنت حوالي 45.8 مليون طن خلال عام 2022، مع مبيعات بلغت 42.4 مليون طن في نفس العام وفي الفترة من يناير إلى يوليو 2024، ارتفع إنتاج الأسمنت إلى 25.4 مليون طن، مقارنة بـ23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.1 مليون طن.

فعليا شهدت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة ففي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات 670 مليون دولار، مقارنة بـ465 مليون دولار فى عام 2021، بزيادة نسبتها 44% وفي عام 2023، ارتفعت قيمة الصادرات إلى 770 مليون دولار، بزيادة نسبتها 14% عن العام السابق.

وتسعى مصر لمضاعفة صادرات الأسمنت الفترة المقبلة في إطار خطة الدولة لتعظيم الصادرات ومضاعفتها 3 مرات الفترة المقبلة ، إلا إن ذلك يرتبط في الوقت نفسه بزيادة انتاج الإسمنت محليا والذي شهد ارتفاعاً في الأسعار خلال الشهر الماضي والشهر الحالي .

وتتوزع صادرات الأسمنت المصري على 95 دولة حول العالم، وتأتي الدول الأفريقية في مقدمة الأسواق المستوردة. على سبيل المثال، في عام 2023، كانت ساحل العاج وغانا وليبيا من أبرز الدول المستوردة للأسمنت المصري.

كما تعكس هذه المؤشرات التطور المستمر في صناعة الأسمنت المصرية، سواء من حيث زيادة الإنتاج أو تنوع وتوسع الأسواق التصديرية.

ويبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في صناعة الأسمنت في مصر 19 شركة، بحجم استثمارات يتجاوز 225 مليار جنيه. تصل الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات إلى 82.5 مليون طن سنويًا.