شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الذكاء الاصطناعى.. من مخاوف تتعلق بالسلامة إلى منافسة جيوسياسية والان مع تفاصيل الخبر

يخطو نائب الرئيس الأمريكى جى دى فانس إلى المسرح العالمى فى قمة الذكاء الاصطناعي التي تعقد في باريس يوم الثلاثاء، حيث يتوقع أن يُقدم رسالة صريحة حول تنظيم أوروبا للذكاء الاصطناعى ومراقبة المحتوى على شركات التكنولوجيا الكبرى.

لقد تحول المزاج العام تجاه الذكاء الاصطناعى مع ترسخ هذه التكنولوجيا، إذ انتقل من مخاوف تتعلق بالسلامة إلى منافسة جيوسياسية، حيث تتسابق الدول لرعاية العملاق القادم في مجال الذكاء الاصطناعي.

في اليوم الأول من القمة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية لتسهيل ازدهار الذكاء الاصطناعي في المنطقة، وذلك بعد أن كشفت سياسة تخفيف التنظيمات التي نفذتها إدارة ترامب عن مدى اختلاف الاستراتيجيات المتبعة تجاه الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

يُعرف فينس بكونه ناقدًا حادًا لممارسات مراقبة المحتوى على منصات التكنولوجيا الكبرى؛ ففي سبتمبر الماضي، أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تسحب دعمها لحلف الناتو إذا قامت الدول الأوروبية بتعديل المحتوى على منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك.

وقال فانس لموقع بريتبارت قبل رحلته: "إحدى الأمور التي ستُعزز مكانة القيادة الأخلاقية لأمريكا خلال فترة رئاسة ترامب هي حرية التعبير. نحن نريد أن يتمكن الناس من التعبير عن آرائهم بحرية، ونؤمن بأن النقاش المفتوح والحر أمر إيجابي. للأسف، يبدو أن العديد من أصدقائنا الأوروبيين قد ساروا في الاتجاه الخاطئ."

وفي إشارة إلى أولوياته، أفاد فانس لبريتبارت أنه تواجد في باريس أساسًا لمناقشة حرب روسيا على أوكرانيا مع نظرائه الأوروبيين، ومع ذلك سيتولى فينس قيادة الوفد الأمريكي في القمة، حيث سيلتقي ممثلون من ما يقرب من 100 دولة، بما في ذلك الصين والهند والولايات المتحدة، لمناقشة إمكانية التوفيق بين المصالح الوطنية المتنافسة.

وفي حدث مساء الاثنين، أشار ماكرون إلى فرق واحد واضح، قائلاً إن فرنسا ستعتمد على الطاقة النووية الخالية من الكربون لتزويد الشركات بالطاقة اللازمة لتلبية الاحتياجات الهائلة للذكاء الاصطناعي.

كما أعلن ماكرون أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستكشف في خطابها للقمة يوم الثلاثاء عن استراتيجية جديدة للذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبى، وهى فرصة فريدة لتسريع وتبسيط التنظيمات في المنطقة. وفي هذا السياق، صرحت المسؤولة الرقمية للاتحاد الأوروبي هنا فيرككونن لرويترز يوم الاثنين بأن الاتحاد سيقلل من الإجراءات البيروقراطية عند وجود تداخل، مع التأكيد على ضرورة احترام القواعد، مضيفة:

"عندما يتعلق الأمر بعالمنا الرقمى، فإن الاتحاد الأوروبى ملتزم تمامًا بتوفير بيئة عادلة وآمنة وديمقراطية."

وفى حفل عشاء بالقمة أمس الاثنين، وجه المستشار الألمانى أولاف شولتز رسالة إلى الحضور قائلاً: "أحث الشركات الأوروبية على توحيد جهودها لتطوير ذكاء اصطناعى قوى مصنوع فى أوروبا". وفى لقاء ثنائى، من المرجح أن يناقش فينس وفون دير لاين أيضًا الزيادة الكبيرة فى الرسوم الجمركية على الفولاذ التى فرضها ترامب.

وكان من المتوقع أن يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، فى القمة يوم الثلاثاء. وفى تطور مثير، أعلن كونسورتيوم بقيادة ماسك يوم الاثنين أنه قدم عرضًا بقيمة 97.4 مليار دولار لشراء المنظمة غير الربحية التى تتحكم فى OpenAI، وردًا على ذلك نشر ألتمان على منصة إكس: "لا شكرًا، ولكننا سنشتري تويتر مقابل 9.74 مليار دولار إذا رغبتم بذلك".

وفى سياق منفصل، لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ودول أخرى ستتبنى مسودة بيان القمة التى تم تداولها في 30 يناير، والذي دعا إلى "نهج شامل" للذكاء الاصطناعى يعتمد على تعددية الأطراف، ويستند إلى حقوق الإنسان ويدعم العالم النامى.