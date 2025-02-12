“الاتصالات السعودية” تُتمم نقل ملكية “توال” إلى صندوق الاستثمارات العامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) عن استكمال إجراءات نقل ملكية شركة «توال» إلى «صندوق الاستثمارات العامة»، مقابل 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، بحسب بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول) الثلاثاء.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط ” كانت «إس تي سي» وقّعت في يناير (كانون الأول) الماضي، اتفاقيات مع «صندوق الاستثمارات العامة» لبيع جزء من أسهمها في «توال»، إضافةً إلى دمج أعمال كل من «توال» وشركة «لتيس الذهبية للاستثمار».

وأوضحت الشركة أن حصص الملكية في الكيان الجديد ستكون على النحو التالي: «صندوق الاستثمارات العامة» بحصة 54.38 في المائة، «إس تي سي» بحصة 43.06 في المائة، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، بحصة 1.28 في المائة، وشركة «سلطان القابضة» بحصة 1.28 في المائة.

وأشارت «الاتصالات السعودية» إلى أنها ضخت في رأسمال الكيان الجديد 128 مليون ريال (34 مليون دولار) للحفاظ على حصتها البالغة 43.06 في المائة.

وذكرت في الإفصاح أن محفظة الأبراج التي يمتلكها ويديرها الكيان الجديد ستصل إلى 30 ألف برج تقريباً في خمس دول.

وأفادت الشركة بأن المقابل النقدي للصفقة، بعد احتساب الديون والنقد ورأس المال العامل، بلغ 8.9 مليار ريال، مؤكدةً أن هذه العملية ستسفر عن تسجيل مكاسب جوهرية ستنعكس على النتائج المالية السنوية لعام 2024.

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