شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى مصر.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3489 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، بعد تراجع محدود فى سعر الذهب العالمى، و ساعدت التطورات فى البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة فى سعر الذهب فى مصر اليوم، حيث سجل عيار 21 بدون مصنعية نحو 4070 جنيهًا

أسعار الذهب فى مصر

عيار 24 يسجل 4651 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4070 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3489 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2713 جنيهًا.

الجنيه الذهب 32560 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى تحول استثمارى غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة فى المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب، التى سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.

ويشهد السوق العالمى للذهب استمرار المخاوف فى الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالميًا

وشهد سعر الذهب فى مصر ارتفاعًا خلال تداولات أمس ليتبع خطى الذهب العالمى فى ظل استقرار سعر الصرف فى البنوك الرسمية وبالتالى يكون التأثير الأكبر لحركة الذهب العالمي.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضى وهى أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة.



اشترت البنوك المركزية وهى مصدر رئيسى للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالى فى عام 2024، وكان البنك المركزى البولندى أكبر مشترى للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته

كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة، وهو ما يجعل السعر النهائى للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.