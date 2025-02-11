شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "مواد البناء" بنسبة 4% والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها مواد البناء بنسبة 4%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.7%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.1%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.9%، وانخفض قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.8%.

كما تراجع قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، ونزل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.6%، ثم قطاعا العقارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.3%، 2.2%، على التوالي، ثم قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.9%، وأخيرًا قطاعا الموارد الأساسية والبنوك بنسبة 0.8%، 0.6%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 3.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 120.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.45%، والعرب على 7.35%، واستحوذت المؤسسات على 21.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 98.8 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.2 مليون جنيه، 42 مليون جنيه، 44.8 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 29564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 36638 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13004 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 8342 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 11402 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 3098 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 9960 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة.