شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 11-2-2025 في مصر.. استقرار جميع الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، بعد أن سجل الذهب مستوى تاريخي جديد عند 2886 دوراً بالتعاملات المسائية في البورصة العالمية اليوم، وثبت عيار 21 في التعاملات المسائية

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4651 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4070 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3489 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2713 جنيهاً.

الجنيه الذهب 32560 جنيهاً.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

انعكست تطورات سعر الذهب العالمي على أداء الذهب في مصر، ليقفز الذهب قرابة 75 جنيها منذ فتح التداول في التعاملات الصباحية أمس الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

وشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات أمس ليتبع خطى الذهب العالمي في ظل استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية وبالتالي يكون التأثير الأكبر لحركة الذهب العالمي.



كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة ، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.



وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.



اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته