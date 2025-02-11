شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على المصرية الدولية لخدمات النقل بقيمة 59 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المصرية الدولية لخدمات النقل والشحن، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 59 ألف سهم بقيمة 59 مليون جنيه، وصفقة على الشركة الوطنية لصناعة مواد التعبئة والتغليف-نات باك بحجم تداول 52.2 ألف سهم بقيمة 24.9 مليون جنيه، وصفقة على الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية بحجم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 13 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.3 مليون سهم بقيمة 113.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 65 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 3.4 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 120.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.45%، والعرب على 7.35%، واستحوذت المؤسسات على 21.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 98.8 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 6.2 مليون جنيه، 42 مليون جنيه، 44.8 مليون جنيه، 21.2 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 29564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 36638 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13004 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 8342 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 11402 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 3098 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 9960 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1939 نقطة.