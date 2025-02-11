شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية.. بورصة موسكو تقفل على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 5.43 نقاط، ما نسبته 0.18%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3017.82 نقطة.وبدوره، أنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 11.81 نقطة، أي بنسبة 1.20%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 992.33 نقطة.حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرسمية مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 49 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 96.7821 روبلًا.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 73 كوبيكًا، ليبلغ 100.4991 روبل. بينما ظل سعر صرف اليوان دون تغيير تقريبًا عند 13.2421 روبلًا.