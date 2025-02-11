شكرا لقرائتكم خبر عن "إيجي إكس 30" ينخفض.. مؤشرات بورصة مصر تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.186 تريليون جنيه.وذلك بعد تداولات كلية بلغت 91.7 مليار جنيه، منها 87.4 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.14%، ليغلق عند مستوى 29564.21 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70)، بنسبة 3.39%، ليسجل 8342.04 نقطة.بينما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 3.01% ، ليغلق عند مستوى 11402.44 نقطة.