الاقتصاد

"إيجي إكس 30" ينخفض.. مؤشرات بورصة مصر تغلق على تراجع

0 نشر
واس- القاهرة 0 تبليغ

  • "إيجي إكس 30" ينخفض.. مؤشرات بورصة مصر تغلق على تراجع 1/2
  • "إيجي إكس 30" ينخفض.. مؤشرات بورصة مصر تغلق على تراجع 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "إيجي إكس 30" ينخفض.. مؤشرات بورصة مصر تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.186 تريليون جنيه.
وذلك بعد تداولات كلية بلغت 91.7 مليار جنيه، منها 87.4 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة.

إيجي إكس 30

وانخفض مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.14%، ليغلق عند مستوى 29564.21 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70)، بنسبة 3.39%، ليسجل 8342.04 نقطة.
بينما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 3.01% ، ليغلق عند مستوى 11402.44 نقطة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا