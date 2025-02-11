شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الغرف التجارية: أرصدتنا من غالبية السلع متوفر ويصل الاحتياطي إلى سنة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن هناك وفرة من جميع السلع الغذائية في السوق وهذا يؤدي لاستقرار الأسعار مع انتشار الكثير من العروض عبر السلاسل التجارية الخاصة بشهر رمضان، موضحا أن السلع الغذائية منها ما يمكن الاحتفاظ به لمدة سنة وفي سلع أخرى لها فترة صلاحية لذلك يجب توزيعها وهذا في صالح المستهلك.

وأشار علاء عز، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن الأرصدة والاحتياطي من السلع متوفرة من 6 أشهر إلى سنة في غالبية السلع، موضحا أن أرصدتنا من كافة السلعة مطمئنة لأقصى درجة والأهم أسعار الجملة مستقرة منذ 3 أشهر وبالتالي سعر التجزئة في الأشهر القادمة سيكون إما مستقر يا إما سينخفض لكثرة السلع.

وأشار علاء عز، إلى أن هناك حوالي 100 منفذ من معارض أهلا رمضان والمعرض الرئيسي سيتم افتتاحه الاسبوع المقبل، متابعا: "البقال لما بيعمل عروض مش بيخسر هو بيجذب الزبون يشتري السلع المخفضة فبيمر على سلع أخرى كمان ويشتري سلع غير مخفضة فيعوض البائع الخسارة في العروض من خلال السلع الأخرى".

