شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 فى البنوك الرئيسية آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الثلاثاء لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.



وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.40 جنيه للشراء و50.50 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.