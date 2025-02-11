شكرا لقرائتكم خبر عن احذر التزوير.. علامات تأمين ورقة البنكنوت فئة الـ100 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يعمل البنك المركزى المصرى بشكل دورى على رفع مستويات تأمين أوراق النقد المصرية، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية في هذا الشأن.

وتعد الورقة النقدية فئة الـ"100 جنيه" ثانى أعلى فئات البنكنوت المصرية.

100 جنيه المزورة

وينشر ”الخليج 365” كيفية التعرف على الورقة المزيفة فى هذه الفئة عن طريق العلامات التأمينية التى يضعها البنك المركزى المصرى.



تأمين النقد المصرى



وفى عام 2015 تم إصدار أحدث فئة لـ100 جنيه بالعناصر التأمينية التي يرصدها ”الخليج 365” في التقرير التالى.

عناصر تأمين الـ 100 جنيه

وتتضمن عناصر التأمين الخاصة بفئة 100 جنيه، طباعة بارزة بدون حبر للمكفوفين، وعلامة مائية صورة تمثال الملك أبو الهول وقيمة الفئة (تظهر أكثر شفافية)، وشريط تأمينى مكتوب عليه رقم الفئة بطريقة التفريغ، وشريط تأمينى متغير حركيا عند زاوية الرؤية ومتقطع ظاهريا ويظهر متصل من خلال الضوء النافذ، وطباعة دقيقة وتظهر كخطيّن متوازيين وتُقرأ عند التكبير "مائة جنيه"، وعنصر تطابق التسجيل الطباعي عبارة عن جزء من عين حورس فى الوجه و متكامل في ظهر الورقة عند النظر إليه من خلال الضوء النافذ، وطباعة بارزة ذات ملمس مميز ويظهر رقم الفئة 100 عند إمالة الورقة وحبر مغناطيسي متغير لونياً و حركياً عند تغير زاوية الرؤية، وعلامة مائية صورة تمثال الملك أبو الهول وقيمة الفئة (تظهر أكثر شفافية)، وعنصر تطابق التسجيل الطباعي عبارة عن جزء من عين حورس فى الوجه و متكامل في ظهر الورقة عند النظر إليه من خلال الضوء النافذ، وطباعة دقيقة لقيمة الفئة وطباعة بارزة ذات ملمس مميز.



علامات تأمين الـ100 جنيه



وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى من أعرق دور طباعة النقد فى الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد تم تأسيسها فى الستينيات من القرن الماضى وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967، ليتم طباعة أوراق النقد المصرى داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها، واعتمادًا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد فى آنذاك الطباعة (الأوفست والغائرة).

ونظرًا لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعة فإنها تقوم بصفة دورية بتأهيل جميع الكوادر الفنية فى طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها لمواكبة التطور الحديث، وإضافة جميع العناصر التى من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات.



تأمين النقد المصرى

وتطور عناصر التأمين من عام 1968 وحتى عام 2012، بدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، وإضافة الشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات، ووضع علامة مائية (عام 2012) مخصصة لكل فئة على حدة.

وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات "5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه"، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.



وجه الـ100 جنيه



علامات تأمين الـ100 جنيه



