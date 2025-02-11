شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى مصر بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب العالمى وفى مصر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، بعد أن سجل الذهب مستوى تاريخي جديد عند 2886 دورا بالتعاملات المسائية فى البورصة العالمية اليوم.

و ساعدت هذه التطورات على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم، ويستهدف الذهب عيار 21 في مصر قمة جديدة عند 4100 جنيه في حالة استمرار صعود البورصة العالمية للذهب، وقد يحدث تصحيح هبوطى اليوم.



توقعات سعر الذهب اليوم.

أسعار الذهب فى مصر

عيار 24 يسجل 4651 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4070 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3489 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2713 جنيهاً.

الجنيه الذهب 32560 جنيهاً.

ويشهد السوق العالمى للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

انعكست تطورات سعر الذهب العالمى على أداء الذهب في مصر، ليقفز الذهب قرابة 75 جنيها منذ فتح التداول في التعاملات الصباحية أمس الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً

وشهد سعر الذهب فى مصر ارتفاعاً خلال تداولات أمس ليتبع خطى الذهب العالمي في ظل استقرار سعر الصرف فى البنوك الرسمية وبالتالى يكون التأثير الأكبر لحركة الذهب العالمى.



كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة، وهو ما يجعل السعر النهائى للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.



وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضى وهى أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة.



اشترت البنوك المركزية وهى مصدر رئيسى للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالى فى عام 2024، وكان البنك المركزى البولندى أكبر مشترى للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.