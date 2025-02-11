شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أم استقرار؟ تعرف على سعر الفضة اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الفضة اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى مصر، استقرارًا ملحوظًا بالسوق المحلى، حيث سجل جرام عيار 999 نحو 52.5 جنيها، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 حوالي 48.5 جنيها.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل تأثر السوق المحلي بالتغيرات العالمية في أسعار المعادن الثمينة، إلى جانب حركة العرض والطلب وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ويتابع المستثمرون والمتعاملون في المعدن الأبيض تطورات الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قراراتهم المالية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، شهد سعر الذهب في مصر تحركات طفيفة متأثرًا بالسعر العالمي للمعدن النفيس وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث يعتبر الذهب والفضة من المعادن المرتبطة بأسعار العملات الأجنبية وحركة الأسواق المالية، ويظل الدولار العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد أسعار المعادن الثمينة محليًا، مما يجعل السوق في حالة ترقب لأي تغيرات جديدة في سعر الصرف.

وسجل سعر جرام الفضة اليوم في مصر كالتالي..

- الفضة عيار 999 (الفضة النقية) 52.5 جنيها للجرام.

- الفضة عيار 925 (الفضة الإيطالى أو الإسترليني) 48.5 جنيها للجرام.

- الفضة عيار 900 (فضة العملات القديمة) 47.25 جنيها للجرام.

- الفضة عيار 800 (الفضة المصرية) 42 جنيها للجرام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف من محل لآخر بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك تكاليف المصنعية والطلب المحلي.

العوامل المؤثرة على أسعار الفضة:

- الأسعار العالمية: ترتبط الأسعار المحلية بالتغيرات في الأسواق العالمية.

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية: يؤثر تقلب سعر الصرف على تكلفة استيراد الفضة والمواد الخام.

- العرض والطلب: زيادة الطلب على الفضة، سواء لأغراض استثمارية أو صناعية، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

- التضخم والتغيرات الاقتصادية: تؤثر معدلات التضخم والسياسات الاقتصادية على القوة الشرائية للعملة، مما ينعكس على أسعار المعادن الثمينة.

نصائح للمشترين والمستثمرين:

- متابعة الأسعار: ينصح بمتابعة أسعار الفضة بشكل دوري، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية.

- التحقق من العيار: عند الشراء، تأكد من العيار والتأكد من الختم الذي يوضح درجة نقاء الفضة.

- الاستفسار عن المصنعية: تختلف تكاليف المصنعية من محل لآخر، لذا يُفضل الاستفسار والمقارنة قبل الشراء.

- الشراء من مصادر موثوقة: لضمان جودة المنتج والحصول على أفضل الأسعار، يُنصح بالشراء من محلات وموزعين ذوي سمعة جيدة.