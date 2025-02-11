“الدرعية” و”هيئة المقاولين” توقعان مذكرة تفاهم ثلاثية لتطوير آليات التعامل مع المقاولين في مشروع الدرعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت شركة الدرعية وهيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، لتوسيع مجالات التعاون بما يخدم ويحقّق الأهداف والتوجهات المشتركة في مجال آليات التعامل مع المقاولين، وتبادل البيانات، والعمل على معالجة التحديات التنظيمية في قطاع المقاولات.

وجاءت المذكرة التي وقّعها الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية وهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد بن عبدالعزيز العجلان، مستندةً على ما ورد في رؤية المملكة 2030 من توحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتفعيل مسؤولية الجهات في تنفيذ مهامها بشكل يُسهم في آلية التنفيذ، ويضمن استمرارية العمل بمرونة عالية تساعد على مواجهة التحديات.

وتعمل المذكرة على تحقيق الأهداف الأساسية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، التي تشمل الحفاظ على الدرعية بوصفها أحد أبرز المواقع التاريخية في المملكة، وعاصمة الدولة السعودية الأولى ومهد انطلاقتها، من خلال إبراز جذور هذه المدينة العريقة وتاريخها المرتبط بعددٍ من الجوانب، منها العمراني والثقافي والفني والمعرفي؛ لتقديم فرصة استكشاف جوهرة المملكة، عبر تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق هذه الأهداف، وتعزيز إسهام الدرعية في التنمية الثقافية والاقتصادية، وتدعيم حوكمة العمل في المنظومة.

وتأتي شركة الدرعية طرفًا في مذكرة التفاهم ضمن أهدافها الساعية لتطوير مشروع الدرعية عبر الأصول المتعددة، التي تشمل الأصول الثقافية، والتعليمية، وأصول البيع بالتجزئة، والعمل، والسكن؛ لإيجاد مجتمعٍ متكاملٍ عبر أصولٍ متعددة الاستخدامات، وتطوير وجهةٍ ثقافيةٍ وسياحيةٍ عالميةٍ تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة وجذب السياح والإسهام في الناتج المحلي للمملكة.

كما تتّسق المذكرة مع أهداف الهيئة السعودية للمقاولين، التي تعمل على تنظيم وتطوير قطاع المقاولات، وتمكين الكفاءات العاملة فيه، وتشجيع الابتكار، وتعزيز عملية التواصل بين الأطراف ذات العلاقة؛ لخلق بيئةٍ آمنةٍ ذات جودةٍ عالية، وإيجاد الحلول الملائمة لتسهيل الإجراءات وحل العوائق التي تواجه المقاولين.

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