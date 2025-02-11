شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-2-2025 ارتفاعه امام الجنيه المصري، بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.39 جنيه للشراء و 50.53 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار بعد غلق التعاملات اليوم الثلاثاء حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.40 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.40 جنيه للشراء و 50.50 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.40 جنيه 50.50 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.41 جنيه للشراء و 50.51 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار بعد غلق تعاملات اليوم الثلاثاء كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.