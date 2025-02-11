شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى مصر.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3480 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، بعد تراجع محدود في سعر الذهب العالمي ، و ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم، حيث سجل عيار 18 بدون مصنعية نحو 3480 جنيهاً

أسعار الذهب فى مصر

عيار 24 يسجل 4640 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4060 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3480 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2706 جنيهات.

الجنيه الذهب 32480 جنيهاً.

ويشهد السوق العالمى للذهب استمرار المخاوف فى الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً

وشهد سعر الذهب فى مصر ارتفاعاً خلال تداولات أمس ليتبع خطى الذهب العالمى فى ظل استقرار سعر الصرف فى البنوك الرسمية وبالتالي يكون التأثير الأكبر لحركة الذهب العالمى.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته

كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة، وهو ما يجعل السعر النهائى للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة فى المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.