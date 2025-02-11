شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية: نستهدف توفير بيئة تساعد الشركات على النمو والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أولويات الهيئة تركز بشكل رئيسي على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.

أضاف "فريد"، خلال مشاركته في أحد المؤتمرات حول الذكاء الاصطناعي، أن الرقابة المالية نفذت إصلاحات جريئة وطموحة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.

ذكر "فريد"، أبرز جهود هيئة الرقابة المالية لتحقيق التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، ثم قرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.



أضاف رئيس الرقابة المالية، أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، متابعًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.