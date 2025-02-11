وفد اتحاد الغرف السعودية يستكشف الفرص الاستثمارية الشراكات التجارية في كينيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى وفد اتحاد الغرف السعودية, بالعاصمة نيروبي اليوم, عددًا من مسؤولي كينيا، وذلك في إطار زيارة تستهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وعقد الشراكات التجارية.

ودعا مسؤولون كينيون المستثمرين السعوديين لاستثمار ميناء لامو الجديد بكينيا، الذي تنفذه الحكومة الكينية.

وأكد وزير الاستثمار الكيني لي كنيانجوي خلال اللقاء، وجود فرص واعدة للمستثمرين السعوديين في كينيا بقطاعات كالزراعة والثروة الحيوانية والموانئ.

من جهته أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، أنه جرى الاتفاق على تخصيص منطقة حرة بكينيا للصادرات السعودية إلى شرق أفريقيا، واستيراد اللحوم الكينية للمملكة، ووضع آلية لدعم العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية وتسويق المنتجات السعودية بالسوق الكيني.

بدوره بيّن الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية وليد العرينان أن الميناء الجديد بكينيا، يمثل فرصة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في البنى التحتية وتشغيل الخليج 365 الاقتصادية الحرة.

وأعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد بن عبدالله السلمان، عن قيام أسبوع كيني بالرياض وجدة في أبريل المقبل بمشاركة 120 شركة كينية.

يشار إلى أن الحكومة الكينية تكثف جهودها حاليًّا لتسريع استكمال البنية التحتية لمشروع ميناء لامو من خلال إنشاء بنية فوقية، وساحة شحن، ومعدات تشغيلية، وورشة عمل بالميناء، ومستودعات، ومساحات مكتبية، ومرافق للإقامة.

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