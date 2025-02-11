أمير الحدود الشمالية يبحث مشروعات الطاقة وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم، المشرف العام على فرع وزارة الطاقة والمراكز التابعة لها بالقطاع الشرقي سعد بن عبدالرزاق الخزيّم.

واطّلع سموه على جهود وزارة الطاقة في منطقة الحدود الشمالية التي تشمل سير عمل منظومة الكهرباء في المنطقة، وبمشاركة الهيئة السعودية للتنظيم الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء.

وشارك الفريق نبذه عن مشاريع التشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية بالمنطقة، إضافةً إلى مشروعات تعزيز موثوقية الخدمة وتحسين كفاءة الأداء باستخدام أحدث التقنيات، كما ناقش المشروعات المستقبلية الرامية إلى رفع كفاءة الشبكة، والتوسع في مشروعات النقل والتوزيع، وزيادة قدرات التوليد لتلبية الاحتياجات المتزايدة، بما يواكب التنمية المستدامة في المنطقة.

وشدد سموه على ضرورة تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في الأداء، بما يضمن استدامة الخدمات الكهربائية للمجتمعات المحلية.

وأعرب الخزيّم, عن تقديره لاهتمام سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بتطوير قطاع الطاقة، وحرصه على تعزيز كفاءة الخدمات الكهربائية وموثوقيتها.

حضر اللقاء مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة منصور بن عواد الرويلي، وعدد من قيادات وزارة الطاقة والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.

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