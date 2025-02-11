الاقتصاد

توزيع أرباح على مساهمي البنك السعودي للاستثمار عن النصف الثاني من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

توزيع أرباح على مساهمي البنك السعودي للاستثمار عن النصف الثاني من 2024

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار، أمس، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2024م.
وقال البنك في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 498,930,142.80 ريال.
وأضاف أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,247,325,357 سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال بعد خصم الزكاة.
وأفادت بأن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.
وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-08-21 الموافق 2025-02-20، وسيكون تاريخ التوزيع 1446-09-04 الموافق 2025-03-04.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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