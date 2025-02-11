شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي البنك السعودي للاستثمار عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار، أمس، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2024م.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 498,930,142.80 ريال.
وأضاف أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,247,325,357 سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال بعد خصم الزكاة.
وأفادت بأن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.
وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-08-21 الموافق 2025-02-20، وسيكون تاريخ التوزيع 1446-09-04 الموافق 2025-03-04.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 498,930,142.80 ريال.
وأضاف أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,247,325,357 سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال بعد خصم الزكاة.
وأفادت بأن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.
وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-08-21 الموافق 2025-02-20، وسيكون تاريخ التوزيع 1446-09-04 الموافق 2025-03-04.