شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-2-2025 في مصر.. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، بعد تراجع محدود في سعر الذهب العالمي، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم، حيث سجل عيار 24 نحو 4640 جنيها.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4640 جنيها.

عيار 21 يسجل 4060 جنيها.

عيار 18 يسجل 3480 جنيها.

عيار 14 يسجل 2706 جنيهات.

الجنيه الذهب 32480 جنيها.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

وشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعاً خلال تداولات أمس ليتبع خطى الذهب العالمي في ظل استقرار سعر الصرف في البنوك الرسمية وبالتالي يكون التأثير الأكبر لحركة الذهب العالمي.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة ، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.