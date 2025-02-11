شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2025 يواصل ارتفاعه أمام الجنيه إلى 50.50 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-2-2025 ارتفاعه أمام الجنيه المصرى، مع ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.22 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار مع ختام التعاملات اليوم الثلاثاء حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.40 جنيه للشراء و50.50 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.40 جنيه 50.50 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.41 جنيه للشراء.

50.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.40 جنيه للشراء.

50.50 جنيه للبيع.



