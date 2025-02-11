شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت يشترى 450 ألف سهم بمجموعة طلعت مصطفى خلال جلستين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن شراء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، 450 ألف سهم من أسهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال جلسة تداول يومي الأحد والإثنين بواقع 50 ألف سهم يوم الأحد، و400 ألف سهم يوم الإثنين، والشركة حريصة على الالتزام بقواعد القيد والافصاح في هذا الخصوص.

وسبق أن اشترى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، في منتصف يناير الماضي، 850 ألف سهم من مجموعة طلعت مصطفى.

وكان سهم سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قد ارتفع خلال عام 2024 من 24.15 جنيه إلى 56 جنيهًا بنسبة زيادة 131%.

وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد أعلنت عن تحقيق مبيعات استثنائية وقياسية خلال عام 2024، بلغت ما يزيد عن نصف تريليون جنيه (بما يعادل نحو 10 مليارات دولار أمريكي) حتى 22 ديسمبر 2024، وهو رقم مبيعات قياسي غير مسبوق، ويعد هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد على قوة واستمرارية جميع عملياتها التشغيلية.

وبلغ حجم المبيعات غير المسبوق نحو 28 ألف وحدة خلال عام 2024، بارتفاع ملحوظ مقارنة بـ17 ألف وحدة مباعة في عام 2023، وقفزت المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ143 مليار جنيه في 2023، وهو ما يعكس نموًا مبهرًا سواء في حجم المبيعات أو قيمتها.

كما يؤكد أداء مجموعة طلعت مصطفى القابضة، استمرار مسيرتها غير المسبوقة نحو تحقيق نمو مستدام، وبلغ معدل النمو السنوي المركب (CAGR) في قيمة المبيعات 70% منذ عام 2017، حين جاءت المبيعات عند 13 مليار جنيه فقط، ويثبت هذا النمو المتميز الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها والتزامها بإحداث تغيير جذري وإيجابي في السوق العقاري الإقليمي.