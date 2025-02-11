شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الريال القطري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال.

كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الثلاثاء لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.77جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.86جنيه للشراء.

13.82جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.86جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.85جنيه للشراء.

13.81جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.74جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.