شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام جلسة الثلاثاء بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 29564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 36638 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13004 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 8342 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 11402 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 3098 نقطة.