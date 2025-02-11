نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الخطوط السعودية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله القحطاني وعددًا من منسوبي المؤسسة، واستمع لإيجاز عن جهود المؤسسة في توفير الرحلات الجوية للعام الماضي و زيادة السعة المقعدية من وإلى جازان لتواكب التطور السريع القائم في المنطقة، وكذلك تقديم خدمات مميزة لضيوف “السعودية” بمستوى عالمي ومتميز، وما تضمنه التقرير من توجه لزيادة السعة المقعدية خلال العام الحالي 2025 وفقًا للخطة المعدة من قبل الإدارة العليا للمؤسسة.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لدعم خدمات النقل في مناطق المملكة، وأهمية الدور الذي تقوم به الخطوط السعودية، مشيرًا إلى أن المنطقة تشهد حراكًا اقتصاديًا وسياحيًا ما يستدعي زيادة عدد الرحلات لمختلف مناطق المملكة وتوفير السعة المقعدية المناسبة والكافية للرحلات الجوية من و إلى مطار الملك عبدالله الدولي بجازان ، من خلال الاستغلال الأمثل لرحلات السعودية اليومية.

من جانبه ثمن القحطاني ومنسوبو المؤسسة, لسمو نائب أمير منطقة جازان، جهوده في خدمة أهالي المنطقة ودعمه ومتابعته الدائمة للخطوط الجوية السعودية.

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