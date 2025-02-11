شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أسواق العثيم» تقفز إلى 286.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم في الربع الرابع من 2024 بنسبة 72.9% إلى 286.49 مليون ريال، مقابل 165.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن الأرباح ارتفعت نتيجة نمو المبيعات بنسبة 2.61% مع ارتفاع هامش الربح وتحسن إيرادات التأجير، بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.وحققت الشركة نحو 161.3 مليون ريال (بعد الزكاة) من طرح شركة المطاحن الرابعة للاكتتاب العام. مع مراعاة ارتفاع تكاليف الاقتراض بمبلغ 6.9 مليون ريال، والمصاريف المصاحبة للفروع الجديدة، وأبرزها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمبلغ 12 مليون ريال وفق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 "عقود الإيجار".