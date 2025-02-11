شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام «جنى الطبية» بدفع 6.3 مليون ريال في دعوى قضائية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.