شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام «جنى الطبية» بدفع 6.3 مليون ريال في دعوى قضائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت شركة جنى الطبية إنه بناءً على الإفصاح الذي تم في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة عن القضية رقم: (4571253509) والمقيدة لدى هيئة تحكيم تجاري بالرياض، والمرفوعة ضد شركة جنى الطبية بتاريخ: 20/10/1445ه الموافق 26/08/2023 م، فقد صدور حكم هيئة التحكيم بإلزام شركة جنى الطبية بدفع مبلغ 6,310,000 ريال للمحتكم وأتعاب هيئة التحكيم.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: فإن القضية تتضمن مطالبة مالية بمبلغ 5,950,000 ريال لمشروع تنفيذ الباصات الموردة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومبلغ 350 ألف ريال أتعاب تحكيم.
ولا تتوقع الشركة أي مخاطر على وضعها المالي أو التشغيلي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية: فإن القضية تتضمن مطالبة مالية بمبلغ 5,950,000 ريال لمشروع تنفيذ الباصات الموردة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومبلغ 350 ألف ريال أتعاب تحكيم.
ولا تتوقع الشركة أي مخاطر على وضعها المالي أو التشغيلي.